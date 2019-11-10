Президент Боливии объявил о проведении новых президентских выборов

Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне массовых протестов и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Протесты в Боливии, за время которых пострадали более 380 человек, начались 20 октября и продолжаются до сих пор. В некоторых городах сотрудники правоохранительных органов встали на сторону протестующих.
"Я принял решение, во-первых, полностью обновить состав Высшего избирательного суда,… во-вторых, назначить проведение новых всеобщих выборов, с помощью которых народ сможет демократическим путем избрать новых политиков", – сказал Моралес во время пресс-конференции.
При этом он попросил жителей "снизить напряженность" и "положить конец насилию во благо всех".
Причиной беспорядков послужили результаты проведенных 20 октября президентских выборов. Действующий глава государства Эво Моралес по итогам подсчета голосов одержал победу в первом туре, но его соперник – экс-президент Карлос Меса – отказался признать результаты голосования.
Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на выборах, по итогам проверки обнаружила ряд нарушений. В предварительном докладе группа аудиторов указала, что "статистически маловероятно", что Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.
РИА Новости