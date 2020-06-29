ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Мы не смогли сказать сыну, что у него рак…» Эльмару Амрахову требуется операция – ФОТО

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Эльмару Амрахову - 30 лет, месяц назад у него обнаружили опухоль мозга, и теперь его жизнь находится под угрозой.

Отец молодого человека Ингилаб муаллим в беседе с 1news.az отметил, что изначально его сын стал испытывать болевые ощущения в области плеч и других частей тела, однако при медицинском осмотре и рентгене у него обнаружилась страшная болезнь – рак головного мозга.

«Мы не смогли сказать ему об этом, не захотели травмировать его психику и заставлять лишний раз переживать. Он думает, что у него в голове простая киста. Поэтому мы не можем прислать вам его фотографию, чтобы он случайно не наткнулся на вашу публикацию и не узнал о своей болезни», - говорит отец.

Для спасения жизни Эльмару как можно скорее требуется хирургическое вмешательство – операция по удалению опухоли, которая должна пройти в Medical Plaza, где имеется для этого все необходимое оборудование. Стоимость операции составляет 14 тысяч манатов, но у семьи Амраховых нет возможности заплатить такую сумму.

«Мы проживаем на квартире – я, супруга, пятеро наших детей и сестра. У меня нет постоянной работы, лишь временами подрабатываю на стройке. 20 лет назад у меня сломалась нога, и я так и остался хромым. Но все равно не чураюсь работы, чтобы принести домой кусок хлеба.

Сейчас, как вы знаете, пошли очень сложные времена… Мы дважды получали помощь от государства в размере 190 AZN. Но денег на проведение операции нашему сыну у нас даже близко нет. Мы просим вас рассказать о нашем положении людям и надеемся, что нам удастся собрать средства. Я очень хочу, чтобы мой сын жил, встретил свою любовь, создал семью и радовал нас. Он еще такой молодой…» - говорит Ингилаб муаллим.

Отец Эльмара отмечает, что врачи не дают никаких гарантий, потому что операция представляет большую угрозу для жизни, однако у них нет иного выхода, кроме как пойти на этот риск. Если все пройдет благополучно, Эльмар победит болезнь и получит самое ценное, что есть у каждого из нас – возможность жить.

Напомним, что для операции требуются 14 тысяч манатов. По сути, это не настолько большая сумма, учитывая, что мы неоднократно публиковали призывы, где требовались сотни тысяч. Собрать ее в кратчайшие сроки вполне реально, если каждый из нас не останется равнодушным к горю этой семьи и пожертвует финансовые средства по мере своей возможности.

Помочь семье Амраховых можно, переведя деньги на банковскую карту: 4169 7413 5997 0504 Kapital Bank на имя Ingilab Amirahov либо связавшись с отцом по номеру: (050) 562 09 72.

Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова