Президент РФ Владимир Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

"Еще более жесткие требования должны применяться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", - сказал Путин в послании Федеральному собранию, передает РИА Новости.

Сейчас, согласно законодательству, президентом РФ может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Не имеет права быть избранным президентом Российской Федерации гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

РИА Новости