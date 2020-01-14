СМИ сообщили об отказе Юсифа Эйвазова петь с армянкой на одной сцене: комментарий певца – ФОТО

В СМИ прошла информация о том, что народный артист Азербайджана, супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянской оперной певицей Рузан Манташян.

Данную новость распространило издание Forumopera.com со ссылкой на агентство Massis Opera, сотрудничающее с оперными исполнителями по всему миру – в новости говорилось о том, что 7 февраля артисты должны были вместе выступать в рамках Дрезденского оперного бала, но Ю.Эйвазов заявил о своем нежелании петь вместе с Р.Манташян по политическим причинам.

Однако вскоре сайт Forumopera.com опроверг распространенную им информацию об отказе Ю.Эйвазова выступать с армянкой на одной сцене – в опровержении говорится о том, что тенор никогда не выражал ни малейшего замечания по этому вопросу, и это, должно быть, недоразумение.

Официальное опровержение народный артист Азербайджана опубликовал и на своей странице в социальной сети Instagram, в котором говорится, что Semper Opera ball решительно отвергает обвинения против Юсифа Эйвазова – текст опровержения приведен ниже:

«Организаторы Semper Opera ball решительно отвергают обвинение в том, что причиной, по которой певица Рузан Манташян не выступит на 15-м Semper Opera ball 7 февраля 2020 года, является ее национальность.

По заявлениям некоторых представителей СМИ утверждалось, что азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, который выступит на гала-концерте в Дрезденском оперном театре, отказался выступать совместно с армянской певицей в Semper Opera ball по причине ее происхождения.

Художественный руководитель Semper Opera ball Ханс-Йоахим Фрей, однако, решительно осудил обвинения, объявив их инсинуацией и клеветой. Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташян на выступление в Semper Opera ball 7 февраля 2020 года. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении. Предполагается, что имели место некоторые недопонимания в коммуникации с агентством г-жи Манташян.

«Привлекательность Semper Opera ball заключается именно в том, что на протяжении многих лет в программе бала участвует наиболее широкий спектр артистов из самых разных стран, включая Армению», - сказал Ханс-Йоахим Фрей, добавив, что «бал известен своим космополитизмом. Все заявления другого рода не соответствуют действительности. Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением, особенно как космополитичный артист и честный человек».

Юсиф Эйвазов также лично высказался по поводу произошедшего: «Дорогие друзья, я азербайджанец, и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше. Не поддавайтесь провокации».

В.Ф, Г.Р.