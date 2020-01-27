Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса – ФОТО

Наблюдать за распространением нового смертоносного вируса из Китая теперь может каждый на специально созданной онлайн-карте, данные на которой обновляются в режиме реального времени.

Здесь отражены сведения о подтвержденных случаях заболевания, летальных исходах и случаях выздоровления.

Карта отображает данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Центров по контролю заболеваний в США, Китае и Европе.

По данным на 27 января, в Китае число скончавшихся от нового вируса возросло до 80 человек. Ранее сообщалось о 56 погибших. 20 человек умерли в течение нескольких часов в китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань началась вспышка эпидемии. Еще четверо скончались в других регионах Китая, сообщает издание Meduza со ссылкой на Reuters.

Всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек в разных странах мира, преимущественно в Китае. Вирус подтвержден в более чем 10 странах, но на данный момент от пневмонии скончались только заболевшие в Китае.

Новый вирус, который получил название 2019-nCoV, начал распространяться из китайского города Ухань. Власти КНР установили, что эпицентром вспышки вируса является оптовый рынок морепродуктов в этом городе, где в качестве мяса для еды продавали самых разнообразных представителей дикой природы – живых лис, крокодилов, волчат, гигантских саламандр, змей, крыс, павлинов, дикобразов, коал, а также диких птиц.

Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, людям рекомендуется не прикасаться к животным, не употреблять в пищу не полностью приготовленные мясо и яйца, а также не контактировать с больными.

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Елена Остапенко, Э.Т.