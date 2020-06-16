Статистика на 11 июля: 531 человек заразился коронавирусом, 514 вылечились 

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В субботу, 11 июля, в Азербайджане выявлен 531 новый зараженный коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, шесть пациентов, заболевших коронавирусом, скончались.

В то же время 514 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 8616 больных коронавирусом.

По состоянию на 11 июля, в Азербайджане всего выявлен 23521 случай заражения коронавирусом.

14607 пациентов выздоровело, 298 скончалось. 8616 инфицированных продолжают лечение.

Сегодня проведено 8045 тестов на коронавирус, всего же в Азербайджане с начала пандемии сделано 550356 тестов на коронавирус.

Тимур Рзаев