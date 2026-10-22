США сокращают военное присутствие на базах Ближнего Востока

США в последние дни сокращают численность своих военнослужащих на базах в Ближневосточном регионе.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, вывод войск затронул базы в Иордании, Катаре и Кувейте. Кроме того, 21 октября глав некоторых дипломатических представительств США на Ближнем Востоке уведомили, что их дипмиссиям предстоит работать в условиях сокращения численности персонала, указал телеканал.

Источники NBC News отметили, что сокращение числа американских военных и сотрудников дипломатических миссий схоже с процессом вывода персонала, предшествовавшим началу военной операции США против Ирана в феврале.

«Мы регулярно перебрасываем американских военнослужащих и ресурсы в целях оптимизации. Мы не обсуждаем эти передвижения», — заявил телеканалу представитель Центрального командования ВС США Тимоти Хокинс.

Источник: ТАСС