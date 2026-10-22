Утренние пробки в Баку: где затруднено движение

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога - в направлении центра;

6. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении круга "Гялябя";

10. Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.