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Атака на аэропорт в Саудовской Аравии: один погибший, восемь раненых

Редакция 1news08:30 - Сегодня
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Атака на аэропорт в Саудовской Аравии: один погибший, восемь раненых

Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме подвергся атаке вечером в среду, сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA).

Отмечается, что один человек погиб, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

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