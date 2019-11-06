Супруга Огтая Гюльалыева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева – ВИДЕО

Выделенный специально для правозащитника Огтая Гюльалыева медицинский самолет успешно приземлился в Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, во время полета он находился под контролем врачей и медицинского персонала.

Руководитель отдела реанимации Стамбульских объединенных больниц Евразии, анестезиолог и реаниматолог Кадир Догурер дал интервью по поводу состояния азербайджанского правозащитника.

«Я отправился в Азербайджан, увидел больного, озвучил ряд предложений. После того, как близкие больного решили привезти его сюда, благодаря Фонду Гейдара Алиева были созданы необходимые условия. Мы прилетели в Стамбул на специальном самолете, несмотря на критические условия», - отметил он.

В свою очередь, супруга О.Гюльалыева выразила благодарность Фонду Гейдара Алиева за обеспечение продолжения лечения правозащитника в Турции.

«Он уже прооперирован. Хорошо, что Фонд Гейдара Алиева создал условия, и мы привезли его в Турцию», - отметила она.

К.Догурер также поделился информацией о текущем состоянии правозащитника.

«Мы находимся на этапе ухода, а не лечения. Его лечение заключалось в операции. После операции мы будем пытаться вылечить пострадавшую часть его мозга. Нам нужно немного времени», - отметил он.

Напомним, что по поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой сотрудники фонда взяли под свой контроль вопросы, связанные со здоровьем правозащитника Огтая Гюльалыева, который получал лечение в Республиканской нейрохирургической больнице.

Согласно информации Фонда Гейдара Алиева, правозащитник был доставлен в Турцию на специальном медицинском самолете.

Сегодня он был прооперирован в Стамбуле.

1news.az