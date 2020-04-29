Так строят новые вагоны для Бакметрополитена - ФОТО

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На российском заводе ОАО «Метровагонмаш» в городе Мытищи (Московская область) строят 4 новых состава для Бакинского метро.

Как сообщает 1news.az, составы - пятивагонные, со сквозным проходом.

81-765. В-81-/766.В – вагоны этой модели относятся к самому последнему, четвертому, поколению и резко отличаются от предыдущих. У них более широкие дверные проемы, усиленная звукоизоляция, имеются USB-порты для зарядки мобильных телефонов и других гаджетов.

Специально для Бакинского метро вагоны оснащены более мощной системой кондиционирования и вентиляции, особой цветовой и световой схемами.

В вагонах выделены отдельные места для лиц с ограниченными физическими возможностями (места для инвалидных колясок).

Учитывая сложный рельеф Бакинского метро, вагоны оснащены дополнительными электромоторами.

Новые российские вагоны закупаются согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках обновления и модернизации пассажирских вагонов Бакметрополитена.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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