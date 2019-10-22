1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В ближайшие годы Бакметрополитен получит 12 новых суперсовременных составов метро – ФОТО

Сегодня в 10:27 ~ 1 минута на чтение 210
В ближайшие годы Бакметрополитен получит 12 новых суперсовременных составов метро – ФОТО

ЗАО «Бакинский метрополитен» и АО «Метровагонмаш» (Мытищи, Россия, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») заключили договор на поставку в столицу Азербайджана 60 вагонов модели 81-765.Б/766.Б.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, в течение 2020-2022 годов для Бакинского метро будут приобретены 60 вагонов (12 составов по 5 вагонов). В каждом составе будет два вагона с кабиной управления и три промежуточных вагона.

С азербайджанской стороны договор подписал председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, с российской - генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей новые поезда имеют расширенные дверные проемы, обеспечивается сквозной проход через весь состав. Кроме того, в поездах используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей.

81-765. В-81-/766.В – вагоны этой модели относятся к самому последнему, четвертому, поколению и резко отличаются от предыдущих.

У них более широкие дверные проемы, усиленная звукоизоляция, имеются USB-порты для зарядки мобильных телефонов и других гаджетов.

Специально для Бакинского метро вагоны оснащены более мощной системой кондиционирования и вентиляции, особой цветовой и световой схемами.

В вагонах выделены отдельные места для лиц с ограниченными физическими возможностями (места для инвалидных колясок).

Учитывая сложный рельеф Бакинского метро, вагоны оснащены дополнительными электромоторами.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

210

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены