В ближайшие годы Бакметрополитен получит 12 новых суперсовременных составов метро – ФОТО

ЗАО «Бакинский метрополитен» и АО «Метровагонмаш» (Мытищи, Россия, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») заключили договор на поставку в столицу Азербайджана 60 вагонов модели 81-765.Б/766.Б.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, в течение 2020-2022 годов для Бакинского метро будут приобретены 60 вагонов (12 составов по 5 вагонов). В каждом составе будет два вагона с кабиной управления и три промежуточных вагона.

С азербайджанской стороны договор подписал председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, с российской - генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей новые поезда имеют расширенные дверные проемы, обеспечивается сквозной проход через весь состав. Кроме того, в поездах используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей.

81-765. В-81-/766.В – вагоны этой модели относятся к самому последнему, четвертому, поколению и резко отличаются от предыдущих.

У них более широкие дверные проемы, усиленная звукоизоляция, имеются USB-порты для зарядки мобильных телефонов и других гаджетов.

Специально для Бакинского метро вагоны оснащены более мощной системой кондиционирования и вентиляции, особой цветовой и световой схемами.

В вагонах выделены отдельные места для лиц с ограниченными физическими возможностями (места для инвалидных колясок).

Учитывая сложный рельеф Бакинского метро, вагоны оснащены дополнительными электромоторами.

Тимур Рзаев, Э.Т.