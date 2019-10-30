Турецкий врач: Мозг Огтая Гюльалыева находится в критическом состоянии

Врач, приглашенный из Турции для лечения правозащитника Огтая Гюльалыева, пострадавшего в результате ДТП в Баку, поделился мнением о его состоянии.

Как сообщает в среду Trend, руководитель отделения реанимации стамбульской клиники, анестезиолог и реаниматолог Кадир Догруер отметил, что мозг Огтая Гюльалыева находится в критическом состоянии: «Мозг серьезно травмирован. Все важные для пациента лечебные процедуры проведены, и отныне его лечение должно быть продолжено в условиях реанимации. Сделаем все возможное для его выздоровления. Пока угроза его жизни не исключена. При мозговых травмах могут возникать серьезные проблемы, и заранее диагностировать это невозможно. В Азербайджане пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, операция была проведена своевременно».

Догруер сказал, что вместе с исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым навестил Огтая Гюльалыева: «Мы встретились с главврачом, совместно определили все процедуры. Мой приезд был желанием семьи Огтая Гюльалыева. Стараюсь делать все возможное, и продолжу лечение, начатое азербайджанскими врачами».

Он отметил, что реанимационные процедуры в Турции и Азербайджане отличаются, и выразил надежду, что все эти процедуры помогут пациенту.

Турецкий специалист добавил, что встретился с должностными лицами азербайджанского государства и руководством Фонда Гейдара Алиева: «Впечатлен поддержкой, которая оказывается Огтай-бею. Надеюсь, что это принесет свои результаты. В связи с этим выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева».

Как сообщил ранее в среду Trend, специальный самолет службы скорой помощи с правозащитником Огтаем Гюльалыевым на борту вылетел в Стамбул.

Напомним, что 29 октября около 17:30 на перекрестке улиц 28 Мая и Александра Пушкина водитель автомобиля-такси марки Hyundai Accent (госномер 90-PZ-543) Кянан Абдуллаев сбил переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора пешехода О.Гюльалыева.

Водитель сам доставил пострадавшего в Клинический медицинский центр.

Сотрудники Управления полиции Насиминского района Баку осмотрели место ДТП и машину, получили объяснительную водителя Кянана Абдуллаева, он прошел тест на наркотическое и алкогольное опьянение.

По факту следственным отделом Управления полиции Насиминского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 263.1 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности менее тяжкие телесные повреждения потерпевшего») Уголовного кодекса АР.

1news.az

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