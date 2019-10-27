Умерла самая милая «бурановская бабушка» - ФОТО – ВИДЕО

Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева, которую поклонники называли самой милой участницей коллектива, скончалась на 83-м году жизни.

О смерти исполнительницы в социальной сети Twitter сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, отмечая, что не стало народной любимицы и принося свои соболезнования родным и близким Н.Пугачевой.

Российские СМИ сообщают, что до своего 84летия «бурановская бабушка» не дожила 2 дня.

Наталья Пугачева на пресс-конференции конкурса «Евровидение 2012» в Баку

Ансамбль «Бурановские бабушки» был создан в удмуртском селе Бураново свыше 45 лет назад - в 2012 году коллектив представлял Россию на проходившем в столице Азербайджана международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней Party for Everybody и занял второе место.

В.Ф.