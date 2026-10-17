Дорожная полиция будет штрафовать водителей с помощью ИИ

Главное управление госдорожной полиции: Безопасность на дорогах — это защита жизней, а не выписывание штрафов.

В Баку на 14-й Каспийской международной выставке «Road & Traffic 2026» Главное управление государственной дорожной полиции (BDYPİ) представило новейшие цифровые решения для контроля дорожного движения.

Как сообщил инспектор отдела эксплуатации и технического обеспечения BDYPİ, старший лейтенант Тогрул Гулиев, ключевая задача внедрения новых технологий — предупреждение аварий и снижение смертности на дорогах, а не увеличение числа административных взысканий.

Автоматизация и видеоаналитика

Основной акцент в экспозиции сделан на оборудовании с элементами искусственного интеллекта. По словам представителя ведомства, современные интеллектуальные системы и видеоаналитика способны выявлять риски и потенциально опасные ситуации в режиме реального времени.

В частности, умные радары нового поколения самостоятельно фиксируют нарушения скоростного режима и передают данные в единую информационную систему. Вынесение постановлений о штрафах при этом происходит полностью в автоматическом режиме — без человеческого фактора.

Личная ответственность каждого

В BDYPİ подчеркнули, что техническое оснащение должно работать в паре с дисциплиной самих участников движения.

Тогрул Гулиев призвал водителей строго соблюдать правила и не отвлекаться на мобильные телефоны за рулём, а пешеходов — оставаться предельно бдительными на проезжей части.

«Даже малейшая потеря внимания может привести к тяжёлым последствиям. К вопросу безопасности на дорогах мы должны относиться как одна большая семья, ведь речь идёт о сохранении жизни и здоровья наших граждан», — заключил представитель дорожной полиции.