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В США начали продвигать законопроект о блокировке ИИ

Редакция 1news10:03 - Сегодня
В США начали продвигать законопроект о блокировке ИИ

Компания Anthropic с лета продвигает в американском Конгрессе законопроект о регулировании систем искусственного интеллекта.

Как передает 1news.az, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Законопроект позволяет правительству блокировать выпуск или использование моделей ИИ. Для этого экспертные группы должны будут доказать, что система может нанести ущерб на $1 млрд или создать риск «гибели или тяжелого травмирования более 50 человек». Угроза должна быть непосредственно связана с созданием или применением биологического оружия, выходом модели из-под контроля разработчика или кибератакой.

Выявлять такие риски предлагается независимым экспертам, зарегистрированным в Минторге США. На основе их оценки ведомство сможет через суд добиваться заморозки проекта.

Документ также обязывает разработчиков создавать внутренние отделы безопасности, публиковать отчеты о работе моделей, защищать сотрудников от преследования за разглашение нарушений и оперативно уведомлять Минторг США о любых серьезных сбоях. Положения документа во многом перекликаются с законами Калифорнии по регулированию ИИ, утвержденными в прошлом году, отмечает Politico.

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