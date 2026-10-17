В Ормузском проливе нефтяной танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине – ВИДЕО

Большой нефтяной танкер подорвался на мине во время движения через Ормузский пролив, на борту начался сильный пожар.

Как передает 1news.az, об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно версии иранской стороны, танкер шел по не согласованному с Ираном маршруту. На борту находятся более 2 млн баррелей нефти.

Подтверждения информации об инциденте из других источников пока не поступало.