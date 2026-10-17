"Карабах" сыграет с "Нефтчи" в главном матче VIII тура Мисли Премьер-лиги

Сегодня в рамках VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся ещё два матча.

Как сообщает 1news.az, в первой игре дня "Габала" примет команду "Сабах". Встреча, которая пройдёт на Габалинском городском стадионе, начнётся в 16:00.

В другом матче дня, который считается главным матчем тура, "Карабах" встретится с "Нефтчи". Игра, которая состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартует в 19:00.

Напомним, что в ранее состоявшихся матчах тура "Шамахы" одержал победу над клубом "Шафа" (3:2), а "Сумгайыт" — над "Араз-Нахчываном" (2:1).

В настоящее время "Нефтчи" с 16 очками после семи матчей занимает вершину турнирной таблицы. "Сабах" и "Карабах", проведшие на одну встречу меньше, имеют одинаковое количество очков. Обе команды расположились соответственно на втором и третьем местах.

Мисли Премьер-лига, VIII тур

17 октября

16:00 "Габала" - "Сабах"

Главный судья: Алияр Агаев;

Помощники судьи: Акиф Амирали, Зейнал Зейналов;

Четвёртый судья: Намиг Бакиров;

VAR: Рашад Ахмедов;

AVAR: Рахиль Рамазанов;

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев;

Представитель АФФА: Сеймур Салимли;

Габалинский городской стадион.

19:00 "Карабах" - "Нефтчи"

Главный судья: Кямал Умудлу;

Помощники судьи: Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов;

Четвёртый судья: Фарид Гаджиев;

VAR: Али Алиев;

AVAR: Парвин Талыбов;

Судья-инспектор: Шахин Джафаров;

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов;

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.