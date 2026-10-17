"Карабах" сыграет с "Нефтчи" в главном матче VIII тура Мисли Премьер-лиги
Сегодня в рамках VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся ещё два матча.
Как сообщает 1news.az, в первой игре дня "Габала" примет команду "Сабах". Встреча, которая пройдёт на Габалинском городском стадионе, начнётся в 16:00.
В другом матче дня, который считается главным матчем тура, "Карабах" встретится с "Нефтчи". Игра, которая состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартует в 19:00.
Напомним, что в ранее состоявшихся матчах тура "Шамахы" одержал победу над клубом "Шафа" (3:2), а "Сумгайыт" — над "Араз-Нахчываном" (2:1).
В настоящее время "Нефтчи" с 16 очками после семи матчей занимает вершину турнирной таблицы. "Сабах" и "Карабах", проведшие на одну встречу меньше, имеют одинаковое количество очков. Обе команды расположились соответственно на втором и третьем местах.
Мисли Премьер-лига, VIII тур
17 октября
16:00 "Габала" - "Сабах"
Главный судья: Алияр Агаев;
Помощники судьи: Акиф Амирали, Зейнал Зейналов;
Четвёртый судья: Намиг Бакиров;
VAR: Рашад Ахмедов;
AVAR: Рахиль Рамазанов;
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев;
Представитель АФФА: Сеймур Салимли;
Габалинский городской стадион.
19:00 "Карабах" - "Нефтчи"
Главный судья: Кямал Умудлу;
Помощники судьи: Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов;
Четвёртый судья: Фарид Гаджиев;
VAR: Али Алиев;
AVAR: Парвин Талыбов;
Судья-инспектор: Шахин Джафаров;
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов;
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.