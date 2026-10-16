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Общество

В шести странах Европы прошли акции с призывом к Армении по минной проблеме - ФОТО

Редакция 1news23:46 - 16 / 10 / 2026
В шести странах Европы прошли акции с призывом к Армении по минной проблеме - ФОТО

Азербайджанское Общественное объединение "Фотоклуб Gilavar" 15 октября в австрийском Зальцбурге провело очередную выставку в рамках международной кампании "Мир без мин".

Как сообщает Report, выставка состоялась при партнерстве с Азербайджанским домом в Австрии перед Центральным вокзалом Зальцбурга.

Фотоэкспозиция привлекла внимание к созданной Арменией минной проблеме не только как к последствию бывшего конфликта, но и как к крупнейшему гуманитарному препятствию, мешающему нормальной жизни общества, социальному восстановлению и построению мирного будущего на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На представленных 22 документальных фотографиях было продемонстрировано, что мины не просто создают опасность, а рушат жизни людей.

На выставке было подчеркнуто, что непредоставление Арменией точных карт заминированных территорий привело к гибели около 500 человек в постконфликтный период.

Выставка, организованная на центральной площади Зальцбурга, наряду с напоминанием о важности права на жизнь в мирной среде, служит продвижению включения принципа "Мир без мин" в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН.

Аналогичная фотоэкспозиция 5 октября была проведена в Женеве (Швейцария), 7 октября в Брно (Чехия), 9 октября в Любляне (Словения), 11 октября в Сараево (Босния и Герцеговина), 13 октября в Загребе (Хорватия).

Фотоклуб Gilavar является победителем 2026 года грантового конкурса "Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов", объявленного Агентством неправительственных организаций Азербайджана совместно с Фондом возрождения Карабаха при партнерстве с ANAMA.

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