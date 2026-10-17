В Шотландии при падении легкомоторного самолета погибли два человека

Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Шотландии.

По сообщению местной полиции, инцидент произошел в окрестностях деревни Драймен вблизи города Стирлинг в центральной Шотландии 16 октября.



Прибывшие на место падения самолета Piper Tomahawk II врачи констатировали смерть двух человек, которые были на его борту, — 80-летнего мужчины и 16-летнего подростка.



По информации вещательной корпорации Би-би-си, связь с самолетом пропала через 20 минут после взлета из аэропорта Глазго. Ранее в пятницу этот же Piper Tomahawk II, небольшой американский одномоторный самолет, предназначенный прежде всего для обучения пилотов и частных полетов, дважды поднимался в небо. Он провел в небе 15 минут в одном случае и 2 часа — в другом.



Началось расследование. Другие подробности инцидента не приводятся.



Источник: ТАСС