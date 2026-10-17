Азербайджанская НПО в последние дни провела в шести странах Европы акции с вопросами к Армении

Очередной остановкой международной кампании «Мир без мин» общественного объединения «Gilavar Foto Klubu» 15 октября 2026 года стал австрийский город Зальцбург.

Выставка прошла перед Центральным вокзалом Зальцбурга при партнёрстве Дома Азербайджана в Австрии.

Фотоэкспозиция обратила внимание на минную проблему не только как на последствие былого конфликта с Арменией, но и как на крупнейшее гуманитарное препятствие, мешающее нормальной жизни общества, социальному восстановлению и построению мирного будущего на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана.

Представленные 22 документальные фотографии показали, что мины не просто создают сиюминутную угрозу, а полностью переворачивают жизни людей.

На выставке подчёркивалось, что непередача Арменией точных карт заминированных территорий стоила жизни почти 500 людям в постконфликтный период.

Выставка, организованная на центральной площади Зальцбурга, не только напоминает о важности права на жизнь в мирной среде, но и служит включению принципа «Мир без мин» в Цели устойчивого развития ООН в качестве 18-й цели.

Аналогичные фотоэкспозиции прошли 5 октября 2026 года в швейцарском городе Женева, 7 октября — в чешском городе Брно, 9 октября — в словенском городе Любляна, 11 октября — в городе Сараево в Боснии и Герцеговине, 13 октября — в хорватском городе Загреб.

Фотоклуб «Gilavar» является победителем 2026 года грантового конкурса «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», объявленного Агентством НПО Азербайджана и Фондом возрождения Карабаха совместно при партнёрстве ANAMA.