Рамиз Мехтиев может лишиться всех орденов

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) намерена добиваться лишения бывшего главы Администрации Президента Рамиза Мехтиева государственных наград.

На заседании правления партии, состоявшемся 16 октября, было признано целесообразным направить соответствующее ходатайство в компетентные органы.

Какими государственными наградами был награждён Рамиз Мехтиев, который на протяжении многих лет занимал важные посты в политической системе и системе государственного управления Азербайджана и за кулисами политики получил прозвище "серый кардинал"? Каких орденов он может быть лишён и каков юридический механизм этой процедуры?

Как сообщает 1news.az со ссылкой на modern.az, Рамиз Мехтиев является обладателем высших государственных наград Азербайджанской Республики.

К основным орденам, которыми он был награждён в период независимости Азербайджана, относятся ордена "Истиглал", "Шараф", "Шохрат" и "Гейдар Алиев".

Орден "Истиглал" - одна из высших государственных наград Азербайджана, вручаемая за особые заслуги в укреплении государственной независимости и развитии страны. Мехтиев был удостоен этого ордена в 2008 году.

В 2013 году он также был награждён орденом "Шараф". Эта государственная награда вручается за заслуги перед Азербайджаном.

Следующей важной наградой Мехтиева стал орден "Шохрат". 16 апреля 2018 года он был награждён этим орденом за эффективную деятельность по укреплению государственности и большие заслуги в развитии науки.

Одной из самых высоких государственных наград, полученных "серым кардиналом", является орден "Гейдар Алиев". Согласно распоряжению от 23 октября 2019 года, он был удостоен этой награды за особые заслуги в области государственного управления и развития науки, проявленные на протяжении длительного времени.

Есть и ордена иностранных государств

Награды Рамиза Мехтиева не ограничиваются Азербайджаном. В его биографических данных также указаны награды России и бывшего СССР.

Среди них - советский орден Трудового Красного Знамени, ордена Российской Федерации "Дружба" и "Почёта", а также отдельные медали, вручённые зарубежными организациями.

Однако в данном случае речь идёт о государственных наградах Азербайджанской Республики. Решение Азербайджанского государства относительно собственных наград не означает автоматического аннулирования орденов, вручённых другим государством. Судьба иностранных наград может решаться в соответствии с правилами и полномочиями государств, учредивших их.

Кроме того, Рамиз Мехтиев имеет медали и награды, полученные в связи с научной деятельностью. Однако неправильно считать все эти награды государственными. Например, в декабре 2021 года он был награждён Золотой медалью имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики.

В каком порядке могут быть отозваны государственные награды?

Статья 48 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики регулирует вопросы лишения специального или воинского звания, почётного звания и государственной награды.

Согласно этой статье, при вынесении обвинительного приговора лицу, совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление, суд, учитывая обстоятельства дела, общественную опасность преступления и личность виновного, может принять решение о необходимости лишения его государственной награды.

Если речь идёт о государственной награде, вручённой Президентом, суд может принять решение о направлении представления в соответствующий орган исполнительной власти для рассмотрения вопроса о лишении этой награды.

Эта норма показывает, что лишение государственной награды - не процедура, которая завершается исключительно политическим решением. Для этого необходимы предусмотренные законодательством основания и соблюдение соответствующей юридической процедуры.

Ожидается, что вопрос о лишении Рамиза Мехтиева наград будет рассмотрен после установления его виновности вступившим в законную силу судебным приговором.

В 1995-2019 годах Рамиз Мехтиев занимал должность руководителя Администрации Президента, а в 2019-2022 годах был президентом Национальной академии наук Азербайджана.

Он имеет высшее специальное звание действительного государственного советника - высшее специальное звание государственной службы.

Отметим, что в октябре 2025 года в отношении Рамиза Мехтиева Службой государственной безопасности было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса:

- 274 - государственная измена.

- 278.1 - действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства.

- 193-1.3.2 - легализация имущества, приобретённого преступным путём.

В настоящее время уголовное дело Рамиза Мехтиева рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мурада Асланова. Судебный процесс проходит в закрытом для прессы режиме.