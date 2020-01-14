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Упрощены правила приема в магистратуру

Сегодня в 12:47 ~ 1 минута на чтение 121
Упрощены правила приема в магистратуру

Согласно решению Кабмина от 13 января 2020 года под номером 6 о внесении поправок в "Правила приема в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА", упрощены правила приема на ступень магистратуры.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что прием в магистратуру будет проходить в один этап путем оценивания общего уровня интеллекта (логика), знаний в сфере информатики и иностранного языка.

Желающие поступить на специальности, требующие специальных навыков и журналистику, смогут сдать экзамен на выявление таланта после приемных экзаменов в период, назначенный ГЭЦ. При приеме к отбору специальностей будут допускаться бакалавры, получившие "зачет" на экзамене по выявлению талантов.

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