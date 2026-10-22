В столице Эквадора прозвучала азербайджанская музыка - ФОТО

В столице Эквадора состоялся концерт, посвященный азербайджанской культуре.

20 октября в Кито прошел сольный концерт известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана, профессора Наргиз Алияровой, организованный посольством Азербайджана в Бразилии.

Концерт, прошедший в одном из исторических зданий «Паласио де Нахас», стал значимым событием с точки зрения ознакомления эквадорской публики с азербайджанской музыкой.

Мероприятие началось с приветственных речей Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Эквадоре Рашада Новруза и заместителя министра иностранных дел Эквадора Эфраина Бауса.

В программу концерта вошли произведения азербайджанских композиторов, в том числе Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Фирангиз Ализаде, Фаига Суджаддинова и Лалы Джафаровой, а также произведения азербайджанской народной музыки и западноевропейских композиторов. Наргиз Алиярова посвятила исполнение «Баллады о Родине», автором которого является Фаиг Суджаддинов, светлой памяти сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Это исполнение окунуло слушателей в важную и гордую главу современной истории Азербайджана, придав концерту особый смысл и эмоциональную глубину.

В ходе концерта Наргиз Алиярова рассказала публике об исполняемых произведениях и истории азербайджанской музыки, её богатых традициях и творчестве выдающихся композиторов. Пианистка также рассказала об уникальных особенностях азербайджанской музыки и месте нашего национального музыкального наследия в мировой культуре.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители Министерства иностранных дел Эквадора, заместитель министра культуры, другие члены правительства, представители академических и общественно-политических кругов, деятели культуры, аккредитованные в Эквадоре послы Франции, Китая, Японии, Канады, Египта, Святого Престола, т.е. Ватикана), и другие представители дипломатического корпуса, а также азербайджанская диаспора.

Концерт был встречен публикой с большим интересом и симпатией. Мелодическое богатство и уникальность азербайджанской музыки произвели приятное впечатление на участников мероприятия.

Этот концерт, состоявшийся в Кито, имел большое значение для популяризации азербайджанской культуры в Латинской Америке и развития культурных связей между двумя странами.

Мероприятие завершилось дипломатическим приемом.