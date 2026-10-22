В двух районах Баку сегодня отключат электричество

Сегодня на некоторых участках в Ясамальском и Бинагадинском районах столицы не будет света.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», в целях повышения качества энергоснабжения и удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии в нескольких трансформаторных пунктах будут проведены ремонтные, проверочные и испытательные работы.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 не будет света на улицах Гасан бека Зардаби, Хыдыра Мустафаева, Магомеда Нахчывани, Мирзы Фатали Ахундзаде и Заура Керимова, а также на части Тбилисского проспекта в Ясамальском районе.

Кроме того, с 09:00 до 14:00 возникнут перебои в энергоснабжении на улице Мир Джалала (9-й мкр), а также на некоторых участках улиц Ибрагима Садыглы, Ильгара Джумшудова и Сираб (6-й мкр) в Бинагадинском районе.

После завершения запланированных мероприятий абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.