Юрий Ушаков: дело идет к завершению украинского конфликта

Украинский конфликт приближается к завершению, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом он заявил в интервью ИС «Вести».

21 октября Ушаков сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в 10-х числах ноября. По его словам, президент РФ Владимир Путин проинформировал об этом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встрече в Санкт-Петербурге.

«Президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – сказал Ушаков. Он уточнил, что речь идет о формировании системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

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