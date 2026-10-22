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В ЕС пытаются найти человека для прямых переговоров с Путиным

Редакция 1news08:55 - Сегодня
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В ЕС пытаются найти человека для прямых переговоров с Путиным

Страны - члены Евросоюза обеспокоены своим статусом на переговорах по Украине и пытаются найти человека, который мог бы представлять интересы сообщества.

Об этом пишет издание Politico.

По его информации, вопрос выбора переговорщика стал еще более актуальным после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с лидером России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. Европейские чиновники понимают важность прямого контакта с президентом РФ, однако кандидатура возможного переговорщика не определена, отмечает издание.

Среди возможных претендентов на эту сложную роль президент Финляндии Александер Стубб, считает издание. В его пользу говорят долгие дипломатические отношения между двумя соседними странами и личное знакомство с президентом США Дональдом Трампом. Другим вероятным кандидатом представляется председатель Европейского совета Антониу Кошта. По словам источника издания из числа европейских дипломатов, Кошта способен более эффективно представлять интересы ЕС, чем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Евросоюзу важно, чтобы на переговорах присутствовал человек, способный представлять интересы всех стран-членов, а не отдельной влиятельной группы, поясняет Politico.

20 октября в Осло прошла встреча украинской делегации с Уиткоффом, в которой также принимали участие зять американского лидера Джаред Кушнер (по видеосвязи), премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб. Позднее Уиткофф отправился на переговоры в Россию. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 21 октября, была посвящена прежде всего теме украинского урегулирования и продлилась около трех часов.

Источник: ТАСС

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