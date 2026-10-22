Кампания «Мир без мин»: в Милане прошла фотовыставка о последствиях минной проблемы в Азербайджане - ФОТО

В итальянском Милане состоялась очередная фотовыставка в рамках международной кампании "Мир без мин", организованной в Европе общественным объединением "Гилавар Фото Клуб" из Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, посетителям выставки рассказали, что, несмотря на завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном, мины, установленные в период оккупации, продолжают представлять угрозу для мирного населения и препятствуют установлению прочного мира. Было подчеркнуто, что Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном и передать точные карты минных полей.

Напомним, что в рамках кампании ранее прошла серия фотовыставок в европейских городах: 5 октября - в Женеве (Швейцария), 7 октября - в Брно (Чехия), 9 октября - в Любляне (Словения), 11 октября - в Сараево (Босния и Герцеговина), 13 октября - в Загребе (Хорватия), 15 октября - в Зальцбурге (Австрия) и 17 октября - в Риме (Италия).

Отметим, что семьи пропавших без вести азербайджанцев также начали проводить в Европе акции протеста против Армении, организованные общественным объединением "Семьи пропавших без вести в Карабахе". Так, 20 октября группа семей пропавших без вести азербайджанцев провела акцию перед зданием Европейского парламента в Брюсселе, а 21 октября - на площади Шумана.

Сообщается, что за время оккупации Арменией азербайджанских территорий пропали без вести 4 010 азербайджанцев, в том числе 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей. На освобожденных территориях мины были обнаружены в населенных пунктах, на кладбищах и даже вокруг массовых захоронений, где были найдены останки некоторых пропавших без вести. В условиях продвижения мирной повестки особое значение приобретает установление судьбы пропавших без вести.