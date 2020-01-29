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В Азербайджане скончалась несовершеннолетняя девушка, недавно вышедшая замуж – ФОТО

Сегодня в 17:04 ~ 1 минута на чтение 298
В Азербайджане скончалась несовершеннолетняя девушка, недавно вышедшая замуж – ФОТО

В селе Хошчобанлы Масаллинского района Азербайджана скоропостижно скончалась несовершеннолетняя девушка.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, 16-летняя Фатима Маис гызы Гамбарова скончалась сегодня в доме, куда переехала после свадьбы.

Тело девушки направлено на судмедэкспертизу, которая должна установить причину смерти.

Отметим, что, по данным сайта Qafqazinfo, пышная свадьба девушки состоялась две недели назад, когда она вышла замуж за 19-летнего жителя села Хошчобанлы. Исполнительная власть Масаллинского района была в курсе, что она вышла замуж 16-летней, об этом был извещен и районный отдел полиции.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО - Qafqazinfo

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