В Баку арестован мужчина, который насмехался над военнослужащим – ВИДЕО

Гарадагский районный суд Баку вынес приговор по административному делу жителя Гарадагского района Оруджали Зарбалиева, который насмехался над военнослужащим N-ской воинской части в поселке Локбатан.
Как сообщили 1news.az в суде, О.Зарбалиев (1986 года рождения) приговорен к административному аресту на 30 суток.
Отметим, что ранее в своем видеообращении О.Зарбалиев попросил прощения у всех военнослужащих и у азербайджанского народа за содеянное.
Тимур Рзаев
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