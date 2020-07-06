В Баку арестован мужчина, который насмехался над военнослужащим – ВИДЕО

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Гарадагский районный суд Баку вынес приговор по административному делу жителя Гарадагского района Оруджали Зарбалиева, который насмехался над военнослужащим N-ской воинской части в поселке Локбатан.

Как сообщили 1news.az в суде, О.Зарбалиев (1986 года рождения) приговорен к административному аресту на 30 суток.

Отметим, что ранее в своем видеообращении О.Зарбалиев попросил прощения у всех военнослужащих и у азербайджанского народа за содеянное.

Тимур Рзаев

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