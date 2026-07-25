Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО
Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено.
Информацию распространила Государственная электросистема Грузии.
Отмечено, что 25 июля около 08:00 в Тбилиси и некоторых регионах страны было приостановлено электроснабжение. Уже спустя пять минут после аварии - с 08:05 - началось поэтапное восстановление электроснабжения в Тбилиси и большинстве регионов страны.
Расследование причин аварии продолжается.
Отметим, что из-за отключения электроэнергии была временно остановлена работа метро в Тбилиси, наблюдались задержки в движении поездов Грузинской железной дороги. В настоящее время работа Тбилисского метрополитена и Грузинской железной дороги полностью восстановлена, перевозки пассажиров осуществляются в обычном режиме.
11:19
Специалисты ведут восстановительные работы после аварийного отключения электроэнергии по всей стране, одновременно устанавливая точные причины произошедшего, говорится в сообщении в Государственной электросистемы Грузии.
По данным Госэлектросистемы, отключение произошло около 08:00. Подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов страны.
"Процесс полного восстановления электроснабжения по всей Грузии завершится в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.
О дополнительной информации общество будет проинформировано позже.
09:20
Масштабное отключение электроэнергии наблюдается в Грузии.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Света нет в Тбилиси, а местные паблики пишут об аварийном отключении в городах Озургети, Поти и Рустави. По всей стране остановлены поезда, а в столице полностью прекратило работу метро. Из-за аварии на электросетях также перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах Тбилиси остановлена подача воды. На городских улицах не функционируют светофоры, обесточены магазины.
Официального заявления от электрораспределительных компаний о причинах текущего сбоя пока не поступало. Ранее, в ночь на 24 июля, в Грузии также произошло масштабное отключение электроэнергии, для полного восстановления которого потребовалось несколько часов.
Аналогичный блэкаут сейчас происходит и в Абхазии. По данным специалистов, массовое отключение электричества напрямую связано с системной аварией на крупнейшей ИнгурГЭС.
Частичное восстановление электроснабжения в пострадавших регионах началось спустя 2 часа после аварии.