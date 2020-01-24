В Баку открывается центр красоты премиум класса «La Reine» - ФОТО

Центр красоты премиум класса «La Reine» - это эстетический мир, отлично соединяющий в себе все грани красоты и ухода, лучшую команду профессионалов и прекрасный сервис.

Опытные мастера окажут вам полный спектр услуг по уходу за волосами, кожей и телом, а инновационное оборудование и высочайший профессионализм персонала удовлетворят требования самых взыскательных клиенток, почувствующих себя королевами – недаром название центра в переводе с французского означает «королева».

Адрес – пересечение улиц Ф.Юсифова и Н.Гаджиева, 20.

В «La Reine» к каждой гостье, которая всегда желанна и дорога, индивидуальный и высокопрофессиональный подход - тут все условия для полного погружения в атмосферу уюта, комфорта, гостеприимства, хорошего вкуса и стиля; здесь можно расслабиться, забыть обо всем, отключившись от суеты и рутины, посвятив время исключительно себе.

В этом всегда рады помочь квалифицированные мастера, часть из которых специально приглашена для работы в «La Reine» из Турции, а часть уже известна своей работой в сфере красоты в Баку. Ваше преображение к лучшему для них задача №1, как и хорошее настроение, поэтому посещение «La Reine» для вас станет не просто укладкой, make-up, маникюром или массажем, но и настроем исключительно на позитив.

Премиум сегмент невозможен без соответствующего идеального сервиса, продуманого до мельчайших деталей и приятно удивляющего и впечатляющего гостей «La Reine» не только напитками на любой вкус, но и вниманием к каждому желанию – для тех, кто предпочитает приватность, есть специальный VIP кабинет, где можно подготовиться к свадьбе, обручению и любому другому важному мероприятию.

Полный комплекс услуг в сфере красоты – это одна из отличительных черт «La Reine», теперь вам не нужно будет ходить из салона в салон, так как все самое лучшее и самое стильное, трендовое и современное сосредоточено здесь.

Еще один из плюсов – это передовые иновационные аппараты для ухода и лечения кожи лица и тела (процедуры омоложения, чистки, избавления от пятен, тату и т.д.), представленные в Азербайджане эксклюзивно в «La Reine» - их исключительность состоит и в том, что в целом по миру таких аппаратов единицы. Например, аппарат Plasonic, cовмещающий плазму и ультразвук в единой системе, позволяет добиться высокоэффективного увлажнения, чистки и сужения пор в кратчайшие сроки. Другой аппарат Gentlo, объединивший хорошо известную RF (РЧ) технологию лифтинга и новую технологию «плазма», подтягивает кожу, избавляет от морщин и улучшает кровоток в зоне лица намного лучше своих аналогов по RF технологии.

Особо подчеркнем, что в центре красоты «La Reine» также есть множество других инновационных аппаратов, с помощью которых можно в кратчайший срок решить любую женскую (и не только) проблему.

Не только квалифицированные мастера, передовые методики и инновационное оборудование, но и эксклюзивно представленный в Азербайджане именно в «La Reine» премиальный бренд «Reneve» еще более ярко выделяет этот центр на бакинском рынке красоты.

Эксклюзивная линия косметических средств «Reneve» соответствует самому взыскательному вкусу и самым строгим канонам, создается с использованием самых инновационных достижений и последних исследований в косметологии, в формулах ее продуктов большое количество разработок и запатентованных формул и комплексов, не имеющих мировых аналогов, а в составе только натуральные составляющие (полное отсутствие парабенов). Уходовая косметика «Reneve» - аналог мезотерапии без иглы для лица и коррекция фигуры для тела.

«Reneve» – это марка профессиональных косметических препаратов, созданных для решения любых проблем, связанных с кожей лица и тела. Продукты «Reneve» называют настоящей косметикой от кутюр, произведенной в мировом средоточии красоты и моды – княжестве Монако, а теперь эти продукты доступны и в Баку эксклюзивно в «La Reine».

Как видно из всего вышеперечисленного, команда «La Reine» идет в ногу со временем и использует только передовые достижения современной косметологии, следуя исключительно модным тенденциям в сфере красоты – будьте уверены, что здесь вас ждет изысканная и безупречная работа стилистов и косметологов международного уровня.

Подписавшись на страницу центра красоты в социальной сети Instagram - @lareinebaku, вы будете в курсе всех новостей о «La Reine», а всю интересующую вас информацию можно получить по следующим контактным номерам: (+994 50) 711 99 44 и (+994 50) 711 99 33.

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