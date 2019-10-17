В Баку во время сортировки отходов обнаружена редкая книга XIX века

На Балаханском заводе по сортировке твердых бытовых отходов в процессе сортировки обнаружена редкая книга XIX века.

Книга комментариев поэта, философа и ученого Абдурахмана Джами к произведению «Эль – Кафийэ» египетского ученого Ибн Хаджиба, который жил в ХII веке, была издана на арабском языке в Стамбуле, сообщает Trend.az.

В настоящее время книга находится в уголке «Необыкновенные находки» Балаханского завода.

Интересные предметы, обнаруженные в процессе сортировки, демонстрируются участникам информационных туров на предприятии, которые организуются ОАО «Чистый город».

А.А.