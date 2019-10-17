1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку во время сортировки отходов обнаружена редкая книга XIX века

Сегодня в 16:12 ~ 1 минута на чтение 290
В Баку во время сортировки отходов обнаружена редкая книга XIX века

На Балаханском заводе по сортировке твердых бытовых отходов в процессе сортировки обнаружена редкая книга XIX века.

Книга комментариев поэта, философа и ученого Абдурахмана Джами к произведению «Эль – Кафийэ» египетского ученого Ибн Хаджиба, который жил в ХII веке, была издана на арабском языке в Стамбуле, сообщает Trend.az.

В настоящее время книга находится в уголке «Необыкновенные находки» Балаханского завода.

Интересные предметы, обнаруженные в процессе сортировки, демонстрируются участникам информационных туров на предприятии, которые организуются ОАО «Чистый город».

А.А.

WhatsApp

290

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены