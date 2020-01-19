В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана

В Берлине проходят переговоры Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что лидеры «сверят часы» перед запланированной через час конференцией по урегулированию ситуации в Ливии, сообщат «РИА Новости».

Это уже вторая личная встреча Путина и Эрдогана в этом году: до этого лидеры общались 8 января в Стамбуле, где договорились о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на западе Ливии установилось перемирие.

Берлинская конференция станет логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что итоговые документы встречи в Берлине почти согласованы.

В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности. В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

А.А.