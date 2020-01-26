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В день своего рождения Айгюн Кязимова сделала подарок поклонникам - ВИДЕО

Сегодня в 14:36 ~ 1 минута на чтение 223
В день своего рождения Айгюн Кязимова сделала подарок поклонникам - ВИДЕО

26 января народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова отмечает день рождения.

По уже сложившейся традиции, в день своего рождения суперзвезда вот уже который год подряд радует поклонников новыми песнями. Не стал исключением и 2020 год.

В этот раз певица подарила поклонникам песню «Bizdən danişaq» (музыка Айгюн Самедзаде, слова Фидан Джабиевой), исполненную дуэтом с Рауфом Ахмедовым.

Напомним, что это не первый дуэт А.Кязимовой и Р.Ахмедова.  Их совместные треки «Aya» и «Yaraşdın mənə» являются абсолютными хитами.

Отметим, что диве азербайджанской эстрады исполняется 49 лет.

Ф.В. , М.К.

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