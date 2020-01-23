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Спецназ обезвредил стрелка в Ереване – ФОТО- ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 17:02 ~ 2 минуты на чтение 382
Спецназ обезвредил стрелка в Ереване – ФОТО- ОБНОВЛЕНО

Неизвестный, открывший в бизнес-центре "Эребуни-плаза" стрельбу, обезврежен.

Об этом сообщил журналистам глава управления МВД Армении по связям с общественностью Ашот Агаронян. Его забрали на машине исполняющего обязанности главы полиции, который и вел с ним переговоры.

Пострадавших в результате стрельбы в бизнес-центре "Эребуни-плаза", по предварительным данным, нет, но полиция продолжает проверять эти данные, передают СМИ.

Находящиеся в здании очевидцы сообщили Sputnik Армения, что преступник требовал, чтобы ему показали, где находится офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

16:02

Преступник, открывший ранее стрельбу из пистолета в, захватил заложника, сообщает источник Sputnik Армения.

По данным издания PastInfo, заложник не один, а все посетители кафе в фойе здания.

Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, к бизнес-центру прибыла группа спецназовцев, а также бригада скорой помощи.

На данный момент журналистов к зданию не подпускают. Людей, находящихся в здании, наружу не выпускают. Им рекомендовано заббарикадироваться в помещениях и наружу не выходить.

В здании "Эребуни плаза" расположен офис второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Sputnik Армения связался с руководителем офиса Кочаряна Виктором Согомоняном, чтобы выяснить, может ли инцидент быть как-то связан с экс-президентом. Согомонян пока информацией об этом не владеет, но пообещал выступить с заявлением, как только будут получены достоверные сведения.

15.27

В Ереване в бизнес-комплексе «Эребуни плаза», близ площади Республики, произошла стрельба.

По предварительным данным, инцидент произошел в фойе здания, в одном из кафе. Как сообщает с места событий корреспондент Sputnik Армения, здание оцеплено полицией, сотрудники центра не могут пока выйти наружу.

В пресс-службе МВД Армении подтвердили информацию о стрельбе. На месте работают оперативники. Другие детали пока не сообщаются.

СМИ сообщают, что в здании «Эребуни плаза» расположен офис второго президента Армении Роберта Кочаряна.

1news.az

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