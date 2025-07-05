В Армении арестовали оппозиционера

Лидер инициативы «Камк» Ваагн Чахалян арестован на два месяца, сообщил в соцсетях его сын Рубен Чахалян.

Он проходит по делу движения «Священная борьба», в рамках которого по обвинению «в подготовке теракта и узурпации власти» 26 июня были арестованы 16 человек.

Напомним, архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следственная комиссия сообщила о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в «подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти».

Комментируя сообщение Следственного комитета, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы «сорвали криминально-олигархически-клерикальный план захвата власти в стране».

Источник: Sputnik Армения