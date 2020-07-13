В Хабаровске задержаны несколько участников акции в поддержку губернатора Сергея Фургала – ФОТО - ВИДЕО

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В Хабаровске полиция задержала несколько участников несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

После предупреждений полицейские задержали четверых молодых мужчин, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что в Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного 9 июля по подозрению в причастности к организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал, которого увезли из Хабаровска в Москву, свою вину отрицает.

11 июля на акцию пришли только по официальным данным от 10 тысяч до 12 тысяч человек. Неофициально сообщалось о нескольких десятках тысяч участников.

Днем 12 июля акция протеста собрала значительно меньше участников, чем накануне, но вечером жители Хабаровска устроили шествие по центру города к площади Ленина, практически парализовав дорожное движение.

Замглавы правительства РФ и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев негласно находится в Хабаровске.

В городе, где проходят массовые акции поддержки арестованного губернатора Сергея Фургала, Трутнев встречался с руководством силовых структур, а также провел совещание в краевом правительстве.

Источники: Медуза, Коммерсант