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В Польше провалилась армянская провокация - ФОТО 

Сегодня в 13:28 ~ 2 минуты на чтение 2052
В Польше провалилась армянская провокация - ФОТО 
Попытки небольшой группы армян провести акцию перед посольством Азербайджана в Варшаве провалились. 
 
Группа проживающих в этой стране армян агитировала посредством социальных сетей проведение 16 июля акции перед посольством Азербайджана в Варшаве.  
 
Азербайджанская дипломатическая миссия была проинформирована об этом и, в свою очередь, предупредила местную полицию об ожидаемой провокации. 
 
О планируемой армянской провокации узнали и проживающие в этой стране азербайджанцы. 
 
Перед зданием нашего посольства собрались члены Совета азербайджанцев Польши, Координационного совета азербайджанцев Польши и Ассоциации азербайджанцев Польши, а также обучающаяся в этой стране азербайджанская молодежь. Таким образом, около 200 молодых людей с азербайджанскими флагами в руках помешали группе армян совершить провокацию перед посольством Азербайджана.  
 
Наши соотечественники не позволили армянам даже приблизиться к дипмиссии. Увидев мощный строй азербайджанцев, армяне остановились на расстоянии 300 метров от здания посольства, укрывшись за автобусами. 
 
Сотни азербайджанцев выразили поддержку Азербайджанской армии, озвучив лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана, требуя положить конец армянской агрессии. 
 
Мероприятие транслировалось в прямом эфире в соцсетях. 
 
Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции. 
 
С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. 
 
В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. 
 
С.Агаева

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