В Польше провалилась армянская провокация - ФОТО 

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Попытки небольшой группы армян провести акцию перед посольством Азербайджана в Варшаве провалились.

Группа проживающих в этой стране армян агитировала посредством социальных сетей проведение 16 июля акции перед посольством Азербайджана в Варшаве.

Азербайджанская дипломатическая миссия была проинформирована об этом и, в свою очередь, предупредила местную полицию об ожидаемой провокации.

О планируемой армянской провокации узнали и проживающие в этой стране азербайджанцы.

Перед зданием нашего посольства собрались члены Совета азербайджанцев Польши, Координационного совета азербайджанцев Польши и Ассоциации азербайджанцев Польши, а также обучающаяся в этой стране азербайджанская молодежь. Таким образом, около 200 молодых людей с азербайджанскими флагами в руках помешали группе армян совершить провокацию перед посольством Азербайджана.

Наши соотечественники не позволили армянам даже приблизиться к дипмиссии. Увидев мощный строй азербайджанцев, армяне остановились на расстоянии 300 метров от здания посольства, укрывшись за автобусами.

Сотни азербайджанцев выразили поддержку Азербайджанской армии, озвучив лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана, требуя положить конец армянской агрессии.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире в соцсетях.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С.Агаева