В Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетной полосы - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщается, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул. После посадки лайнер выехал за пределы ВПП.

На место происшествия привлечено много пожарных и медицинских бригад.

Пожарным удалось локализовать возникшее на борту самолета возгорание. Пассажиры эвакуируются.

Как видно из сделанных на месте происшествия снимков, в результате инцидента воздушное судно развалилось на три части.

По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт «Стамбул». Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменнил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен.

По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судана находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, сообщил губернатор.

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