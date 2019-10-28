Во Франции мужчина бросил бомбу в мечеть и ранил двоих

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском городе Байонна, в результате нападения ранения получили два человека.

Об этом сообщает France Bleu.

По данным радиостанции, злоумышленник въехал на автомобиле в ограждение мечети. Потом нападавший выскочил из машины и бросил в здание зажигательное взрывное устройство, а после этого начал стрельбу. Издание Sudouest сообщает, что он поджег автомобиль, вероятно, в надежде, что огонь распространится на мечеть.

В полиции отметили, что подозреваемого в нападении, 84-летнего бывшего военного, задержали возле его дома в городе Ланд. В его машине нашли пистолет, а в доме — гранаты. France Bleu отмечает, что задержанный болен раком.

Огнестрельные ранения получили двое пожилых мужчин. Их госпитализировали. Le Parisien пишет, что прокуратура Байонны начала расследование. Мотивы стрелка пока не известны.

В конце июня неизвестный открыл стрельбу возле мечети во французском городе Брест, когда верующие выходили из здания. Он ранил двух человек, в том числе имама. BFM TV и Le Télégramme со ссылкой на источники писали, что тело подозреваемого нашли в машине в коммуне Гипава.

В начале октября неизвестный напал на полицейское управление Парижа, в результате чего погибли четыре сотрудника правоохранительных органов. Мужчина был вооружен ножом.

В середине месяца глава МВД Франции Кристоф Кастанер рассказал, что до этой атаки полицейские предотвратили теракт. По его словам, силовики задержали мужчину, который планировал угнать самолет, вдохновившись терактом, произошедшим в США 11 сентября 2001 года.

РБК