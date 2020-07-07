Во имя защиты прав женщин: Создается платформа «Gender Hub Azerbaijan»

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Национальный совет молодежных организаций Азербайджанской Республики (НСМОАР) и инициативная группа «Gender Talks» за последнее время организовали серию общественных обсуждений в онлайн-формате на темы: «Домашнее насилие в отношении женщин и девочек», «Стереотипы, используемые против женщин» и «Роль СМИ в вопросе насилия женщин».

Как сообщает 1news.az, в общей сложности в серии публичных общественных слушаний приняли участие более 300 активистов по гендерным вопросам, феминисток, журналистов и правозащитников. По итогам было выдвинуто порядка 50 предложений.

Одним из предложений было совместное функционирование, сетевое взаимодействие и создание единой платформы гендерных активистов из всех областей, включая неправительственные организации и СМИ, во имя прав женщин.

Согласно этому предложению, 2 июля 2020 года была организована консультативная встреча в онлайн-формате с целью создания единой платформы во имя прав женщин. Цель создания единой платформы - освещать и доводить до общественности вопросы, связанные с предотвращением насилия над женщинами и девочками, представлять предложения в соответствующие инстанции, стать центром идей на тему гендерного равенства.

В своем выступлении организатор консультативной встречи, эксперт по работе с молодежью Марьям Меджидова отметила: «Мы можем собрать организации, инициативные группы, а также молодежь под единым зонтом и добиться важных успехов в защите прав женщин».

Участниками консультативной встречи были предложены 32 названия для платформы. Путем голосования название Gender Hub Azerbaijan было избрано абсолютным большинством.

Участвовавшие на встрече представители инициативных групп, общественные активисты, феминисты и другие лица, работающие в сфере защиты прав женщин, высоко оценили создание платформы и обсудили дальнейшие направления ее деятельности. Кроме того, участники обсудили возможные онлайн-акции в связи с 11 июля - Всемирным днем народонаселения.

Gender Hub Azerbaijan приглашает всех гендерных активистов и тех, кто действует во имя прав женщин, присоединиться к процессу и поддержать решение проблем, существующих в Азербайджане в этой области.

Следить за деятельностью платформы можно посредством Facebook и Instagram.

Лейла Мамедова