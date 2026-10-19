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Рубио назвал причину продолжения российско-украинского конфликта

Редакция 1news14:17 - Сегодня
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Рубио назвал причину продолжения российско-украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио фактически объявил главным препятствием к миру не сам факт российской агрессии против Украины, а отказ жертвы этой самой агрессии добровольно отдать оккупанту собственные территории, признанные за ней международным правом.

По этой странной логике, конфликт продолжается не потому, что на Украину напали, а потому, что она отказывается подарить России свою собственную землю.

«Украина заявляет: „Мы не можем отдать оставшиеся 11% Донбасса, потому что эта линия обороны для нас является последней“. Таким образом, это лежит в основе этого конфликта. Сейчас существует множество других проблем, но в конечном итоге конфликт продолжается из-за этого», — сказал Рубио в интервью порталу Breitbart.

Он подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, сложившаяся ситуация осложняет переговорный процесс из-за трудностей в поиске компромисса между всеми сторонами.

«Мы думаем, что эта война в конечном итоге закончится. Но это непросто, не потому, что прилагается мало усилий, не потому, что [зять президента США] Джаред Кушнер, [спецпосланник американского лидера] Стив Уиткофф и другие вложили в это столько времени, а потому, что динамика того, что я сейчас описал, замерла на месте», — добавил Рубио.

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