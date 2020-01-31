ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией - КАРТА

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета.

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса»,— приводятся слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Twitter.

Он пояснил, что основная причина такого решения не в распространении вируса в Китае, а в том, что его фиксируют в других странах. Больше всего ВОЗ беспокоит возможность вспышки вируса в странах с неразвитой системой здравоохранения.

По словам гендиректора ВОЗ, были подтверждены 7834 случая заражения 2019-nCoV, 7736 из них — в Китае. Это составляет почти 99% всех зарегистрированных случаев во всем мире, добавил господин Гебрейесус. Жертвами вируса стали более 170 человек, все смерти были зафиксированы в Китае.

Глава ВОЗ высоко оценил принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания меры. Он отметил, что Пекин проявил большую транспарентность, делясь данными о вирусе с ВОЗ и международным сообществом. По мнению господина Гебрейесуса, «если бы не действия Китая, в мире было бы больше случаев заболевания и смертей от коронавируса».

Kommersant