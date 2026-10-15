Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В результате обрушения крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 29 учащихся и преподаватель.

Об этом сообщил со ссылкой на местное медучреждение телеканал Geo TV.

По данным телеканала, большинству погибших школьников не было и 13 лет. Причины происшествия уточняются.

По словам представителя полиции, к трагедии привели ошибки при строительстве здания, передает телеканал ARY News. По его данным, 45 человек пострадали. Владелец учебного заведения задержан.

Спасательная операция продолжается. Она осложнена тем, что техника не может добраться до школы, которая расположена на узкой улице.

11:33

В результате обрушения крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 28 детей и 1 взрослый.

Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местное медучреждение.

Ранее поступила информация о 17 жертвах.

10:40

По меньшей мере 17 детей погибли, 20 пострадали при обрушении крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местное медучреждение.

Инцидент произошел в районе Дир-Колони. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Источник: ТАСС