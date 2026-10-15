 Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news13:02 - Сегодня
Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В результате обрушения крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 29 учащихся и преподаватель.

Об этом сообщил со ссылкой на местное медучреждение телеканал Geo TV.

По данным телеканала, большинству погибших школьников не было и 13 лет. Причины происшествия уточняются.

По словам представителя полиции, к трагедии привели ошибки при строительстве здания, передает телеканал ARY News. По его данным, 45 человек пострадали. Владелец учебного заведения задержан.

Спасательная операция продолжается. Она осложнена тем, что техника не может добраться до школы, которая расположена на узкой улице.

11:33

В результате обрушения крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 28 детей и 1 взрослый.

Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местное медучреждение.

Ранее поступила информация о 17 жертвах.

10:40

По меньшей мере 17 детей погибли, 20 пострадали при обрушении крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местное медучреждение.

Инцидент произошел в районе Дир-Колони. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Источник: ТАСС

Поделиться:
870

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев выступил на 7-м Саммите СВМДА - ФОТО

Экономика

Антирейтинг Центробанка АР за сентябрь: Yelo Bank уходит в отрыв, Unibank снова в числе ...

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Политика

Пашинян надеется подписать мирный договор с Азербайджаном до 2031 г.

В мире

Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

США вводят новые санкции против теневого флота Ирана

Начался суд над бывшим мужем Кэти Перри по делу об изнасилованиях

Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки дронов - ФОТО

Зеленский ответил Рубио: «Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот»

Последние новости

Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши»

Сегодня, 15:17

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Сегодня, 15:06

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Джейхун Османлы: Матери говорили: «Это история моего ребёнка»

Сегодня, 14:26

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Сегодня, 14:20

Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Сегодня, 14:10

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:00

Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Сегодня, 13:55

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сегодня, 13:40

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Сегодня, 13:37

Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

Сегодня, 13:32

По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, считает Пашинян

Сегодня, 13:27

Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Сегодня, 13:20

Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

Сегодня, 13:15

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Сегодня, 13:12

Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 13:09

Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

Сегодня, 13:06

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:02

Маск высказался об использовании Starlink

Сегодня, 13:00

У Самвела Карапетяна отберут «Электросети Армении»

Сегодня, 12:57
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55