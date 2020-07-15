Возбуждено уголовное дело по факту убийства армянами пожилого жителя азербайджанского села

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С 12 июля текущего года вооруженными силами Армении с целью захвата позиций в направлении Товузского района был грубо нарушен режим прекращения огня, а также начался обстрел азербайджанских позиций на азербайджано-армянской границе из артиллерийских установок различного калибра.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, армянские вооруженные силы, пренебрегая фундаментальными нормами и принципами международного права, открыли огонь по азербайджанским густонаселенным пунктам, совершив тем самым ряд преступлений против мирного гражданского населения.

Так, 14 июля приблизительно в 14:00 житель села Агдам Товузского района Азиз Иззет оглу Азизов (1944 года рождения) погиб в результате многочисленных осколочных ранений, полученных им вследствие разрыва военного снаряда, попавшего в его дом.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинских экспертов был проведен тщательный осмотр места происшествия и тела погибшего 76-летнего мужчины.

По факту Товузской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 («Умышленное убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды») Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.

Тимур Рзаев

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