Выделены средства для Центра Службы ASAN в Агджабеди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по завершению проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Агджабединском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится, что с целью завершения проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Агджабединском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 19 430 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном Распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az