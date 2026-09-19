Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно

Корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским государственным судном в Южно-Китайском море.

Инцидент произошел примерно в 54 морских милях от побережья острова Палаван, когда судно BRP Datu Magat Salamat доставляло топливо и продовольствие филиппинским рыбакам.

Береговая охрана Филиппин утверждает, что китайский корабль CCG-21585 намеренно протаранил судно после нескольких опасных маневров.

В результате были повреждены ограждения правого борта, металлические опоры и палубное оборудование. Пострадавших нет.

Китайская сторона отвергла версию о намеренном таране. В посольстве КНР заявили, что филиппинское судно проигнорировало предупреждения, изменило курс и само стало причиной столкновения.

Филиппины назвали действия китайского корабля опасными и потребовали от Пекина проявлять сдержанность.

США, Канада и Евросоюз также выразили обеспокоенность произошедшим.