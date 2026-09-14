 Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка SABAH.city - ФОТО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка SABAH.city - ФОТО

First News Media11:08 - Сегодня
Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка SABAH.city - ФОТО

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка SABAH.city, созданного в Парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об инновационном городке SABAH.city.

Было отмечено, что проект будет реализован на территории общей площадью 20 гектаров. Первый этап охватывает площадь более 5 гектаров и общую застроенную площадь в 20 тысяч квадратных метров. Строительные работы здесь начались в октябре прошлого года, и был построен комплекс, состоящий из 4 взаимосвязанных зданий. В городке созданы 5 ресторанов, маркет и залы для проведения мероприятий, а также инфраструктура для занятий спортом на открытом воздухе – баскетбольные, футбольные площадки и 2 падел-корта, зоны отдыха на открытом воздухе, пешеходные и велосипедные дорожки, парковки.

Для учебной и практической деятельности в городке предусмотрено привлечь более 1500 студентов Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, получающих образование по специальностям в области инженерии, информационных технологий, прикладных наук. Ожидается, что с началом полноценного функционирования городка число посетителей составит около 3 тысяч человек в день.

Здесь же создан Центр искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub). Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о Центре искусственного интеллекта ASAN, Центре инкубации и акселерации INNOLAND, а также проекте «ИИ-ассистент» ASAN xidmət.

Центр искусственного интеллекта ASAN был создан для поддержки инновационных инициатив в сфере искусственного интеллекта в Азербайджане, объединения исследователей, государственных структур, частного сектора и индивидуальных пользователей на единой цифровой платформе (www.asanhub.ai), укрепления сотрудничества между государством, бизнесом и учебными заведениями путем продвижения модели открытых инноваций. На сегодняшний день представлено в общей сложности 50 решений в сфере искусственного интеллекта. Центр искусственного интеллекта ASAN наладил сотрудничество с 8 функционирующими в стране университетами, Национальной Академией наук Азербайджана, рядом престижных зарубежных университетов (Университет Цинхуа (Китай), Оксфордский университет (Великобритания) и Университет Богазичи (Турция)), а также с другими авторитетными международными партнерами.

На сегодняшний день Центром инкубации и акселерации INNOLAND при ASAN xidmət воспользовались 150 стартапов, 4 стартапа приобретены иностранными инвесторами.

Платформа «ИИ-ассистент» позволяет получать информацию по различным направлениям деятельности ASAN xidmət в скоростном, простом форматах и формате обычного разговора, проводить анализ и прогнозирование.

В инновационном городке SABAH.city имеются в общей сложности 13 учебных и исследовательских лабораторий, созданных Бакинским государственным университетом, Азербайджанским техническим университетом и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности. В лабораториях предусмотрено осуществлять исследовательскую и прикладную деятельность по таким приоритетным научно-технологическим направлениям, как искусственный интеллект, робототехника, компьютерные науки, кибербезопасность, биотехнологии, нанобиология, нанофизика, химия, телекоммуникации и др.

Здесь также имеется коворкинг-зона (совместное рабочее пространство для людей и компаний), в которой разместились 12 стартапов, 22 офисов для местных и международных технологических компаний, корпоративных центров исследований и развития, а также других участников инновационной экосистемы.

К первому этапу проекта, наряду с 3 высшими учебными заведениями, также привлечено в целом 23 ключевых участника экосистемы, включая 8 компаний технологического и инновационного профиля, 12 стартапов.

Отметим, что основная цель реализации проекта – формирование инновационной среды, усиливающей взаимодействие ключевых участников экосистемы инноваций, науки, образования и высоких технологий страны путем объединения их на единой площадке. Выступая в качестве комплексной инновационной платформы, поддерживающей трансформацию знаний и технологий в экономическую и социальную ценность, SABAH.city в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению человеческого капитала, прикладной науки, трансфера технологий и конкурентоспособности инновационной экосистемы Азербайджана.

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