Президент Ильхам Алиев ознакомился с консервационными работами в святилище Пир Омар Султана в Шамахы - ФОТО

17 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахы.

Историческое святилище Пир Омар Султан расположено в селе Авахыл Шамахинского района. В результате проведенных здесь предварительных археологических исследований были обнаружены остатки гробницы середины XIV века и артефакты, подтверждающие, что она принадлежала основателю учения хелветизма Пир Омару Авахылы.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посещали святилище в 2020 году в рамках своей поездки в Шамаху и дали поручения по проведению консервации памятника.

Остатки святилища, построенного из речного и скального камня, за прошедший период были законсервированы при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Внутри святилища была обнаружена и приведена в порядок могила Пир Омара Авaxылы, а по периметру – еще восемь могил, принадлежащих другим лицам.

Для защиты святилища и прилегающей территории после проведения консервационных работ была возведена ограда из аналогичного каменного материала. Над оградой установлен навес высотой 16 метров, выполненный в виде восьмиугольной металлической конструкции. На территории святилища и в законсервированной зоне вокруг него для посетителей оборудована прогулочная дорожка. В ходе проведения работ особое внимание уделялось недопущению ущерба природе и расположенным поблизости могилам.

Отметим, что восстановление этого святилища является частью комплекса мер, осуществляемых государством в целях сохранения религиозно-исторических памятников. Проведение консервационных работ в святилище Пир Омар Султан при поддержке Фонда Гейдара Алиева является значительным вкладом Фонда в реализацию этих работ, проводимых в нашей стране на государственном уровне.